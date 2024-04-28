Виктория одолела Агробизнес, ФСК Мариуполь победил Эпицентр: результаты матчей Первой лиги

Прошли три матча второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге.

Виктория минимально обыграла Агробизнес (1: 0), а ФСК Мариуполь победил Эпицентр (1:0) в группе «Чемпионская». Тернопольская Нива оказалась сильнее Горняка-Спорта (2:0) в группе «Выбывание».

Чемпионат Украины — Первая лига 6 тур, 28 апреля Группа «Чемпионская»

Виктория — Агробизнес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 67' Ничь

ФСК Мариуполь — Эпицентр 0:1 (0:1)

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Гол: 0:1 — 45' Кравчук

Группа «Выбывание»

Нива Тернополь — Горняк-Спорт 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 57' А. Потрошитель, 2:0 — 76' Голодей

Игра Хуст — МФК Металлург был перенесен.

Накануне Карпаты минимально победили Полтаву и досрочно вышли в Украинскую Премьер-лигу. Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская» : календарь матчей, турнирная таблица

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Выбывание»: календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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