Мадрид. Коллинс остановила Кристиан на пути в 1/8 финала

На турнире WTA 1000 в Испании завершился шестой игровой день

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) 7:5, 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 21) 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс (США, 13) — Жаклин Кристиан (Румыния, Q) 3:6, 6:4, 6:1

Арина Соболенко (-, 2) — Робин Монтгомери (США, WC) 6:1, 6:7(5), 6:4

Жасмин Паолини одержала третью победу в восьми матчах против Каролин Гарсии и взяла реванш у француженки за поражение на старте сезона в командному турнире United Cup.

Даниэль Коллинс выиграла 15-й матч подряд и дальше встретится с Ариной Соболенко, которой проиграла во всех четырёх предыдущих матчах, которые проходили на харде.

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