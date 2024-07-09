Уимблдон. Котляр проиграла десятой ракетке мира на старте юниорского турнира

Украинская теннисистка Елизавета Котляр потерпела поражение на старте юниорского Уимблдона

Лондон, Великобритания • 8-14 июля • трава

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Кристина Пеникова (США, 9) 2:6, 1:6

17-летняя Елизавета Котляр впервые сыграла на юниорском Уимблдоне. Украинка, занимающая 26-ю строчку в юниорском мировом рейтинге, в поединке против 10-й ракетки мира среди юниоров, допустила пять двойных ошибок, сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.

Котляр третий раз сыграла на юниорском “мэйджоре” (все в этом году). Только на Ролан Гаррос ей удалось выйти во второй раунд соревнований.

Украинка продолжит выступление на Уимблдоне в парном турнире, где заявлена вместе с Моникой Станкевич из Польши.

btu.org.ua