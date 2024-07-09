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Теннис

Уимблдон. Котляр проиграла десятой ракетке мира на старте юниорского турнира

Украинская теннисистка Елизавета Котляр потерпела поражение на старте юниорского Уимблдона

Уимблдон. Котляр проиграла десятой ракетке мира на старте юниорского турнира

Лондон, Великобритания • 8-14 июля • трава
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Кристина Пеникова (США, 9) 2:6, 1:6

17-летняя Елизавета Котляр впервые сыграла на юниорском Уимблдоне. Украинка, занимающая 26-ю строчку в юниорском мировом рейтинге, в поединке против 10-й ракетки мира среди юниоров, допустила пять двойных ошибок, сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.

Котляр третий раз сыграла на юниорском “мэйджоре” (все в этом году). Только на Ролан Гаррос ей удалось выйти во второй раунд соревнований.

Украинка продолжит выступление на Уимблдоне в парном турнире, где заявлена вместе с Моникой Станкевич из Польши.

btu.org.ua

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