Фредерик Вассёр о спаде результатов Шарля Леклера

После победы в Монако Шарля Леклера его называли потенциальным претендентом на титул, тогда он занимал второе место в личном зачёте, уступая Максу Ферстаппену 31 очко.

С тех пор прошли четыре этапа, за это время Шарль ни разу не поднимался на подиум и сейчас уступает уже 95 очков. Спад в результатах Ferrari совпал со спадом в результатах Леклера, руководитель Скудерии Фредерик Вассёр считает, что команда должна взять на себя часть вины за то, что Леклер стал допускать все больше ошибок.

Фредерик Вассёр: «Важно избегать попыток сделать общие выводы, здесь нужно разобраться в деталях. Думаю, на двух последних этапах машина была непростой в управлении.

В пятницу Шарль работал с новой версией машины, а Сайнс – со старой, чтобы инженеры смогли их сравнить. В результате квалификацию он проводил на машине, с которой прежде не работал на этой трассе в таких условиях. Он здорово ехал до 13-го поворота, быстрее обладателя поула Расселла, пока не ошибся.

Мы выступали на пределе возможностей машины, которой было сложно управлять, поэтому допускали больше ошибок, чем если бы уверенно контролировали ситуацию.

И это правда, что когда возникает какая-то сложность, у вас возникает желание сразу её компенсировать. Но это неправильно. Это ошибка команды, гонщиков, всех – далеко не всё можно компенсировать. Когда что-то идет не так хорошо, то вы не можете сделать больше того, что делали раньше».

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