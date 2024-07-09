Интер может бесплатно подписать четвертьфиналиста Евро-2024

“Нерадзурри” могут усилиться опытным защитником

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“Интер” находится в поисках усиления оборонительной линии. В шорт-лист миланского клуба также вошла кандидатура швейцарского защитника Рикардо Родригеса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, главный тренер “Интера” Симоне Индзаги намерен задействовать 31-летнего футболиста в схеме с тремя защитниками.

В прошлом сезоне Родригес отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 35 матчах Серии А, выступая за “Торино”.

В составе сборной Швейцарии Рикардо достиг четвертьфинальной стадии на чемпионате Европы-2024.

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