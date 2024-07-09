Эмма Наварро: “Я люблю такие матчи, как против Гауфф, когда чувствуется, что это соревнование стратегий и это похоже на шахматную партию”

Американская теннисистка Эмма Наварро рассказала о своей победе над второй ракеткой мира Коко Гауфф в четвертом круге Уимблдона

“Сегодня я играла в хороший теннис, это точно. На корте я встретилась с очень сильной соперницей, чемпионкой турнира Grand Slam, уже второй на этом турнире. Это больше, чем когда-либо для меня. Но да, безусловно, я сыграла великолепно. Думаю, мне было намного комфортнее играть на этом корте, чем я могла себе представить. Не знаю, возможно, просто накопление гораздо большего опыта на подобных турнирах и на подобных стадионах позволило мне чувствовать себя лучше в этих условиях. Наверное, я просто оказалась на волне этого комфорта. Думаю, я доверилась тому, что мои тренировки и часы проделанной работы позволят все контролировать.

Я очень хотела атаковать ее форхенд. Думаю, она хотела делать то же самое. Поэтому у нас было много перестрелок кроссом. Это было что-то вроде кошки и мыши, кто первой сменит направление. Я люблю такие матчи, где чувствуется, что это не просто соревнование ударов, а соревнование стратегий. Это похоже на шахматную партию или что-то такое. Я получала удовольствие от игры. Также я хотела действовать активно на приеме, я не хотела, чтобы ей было комфортно на второй подаче, а значит, некомфортно ей станет и на первой. И также во время розыгрышей я старалась держаться достаточно близко к задней линии, чтобы не дать ей слишком много времени на ответ.

Как мне удалось ментально быть готовой к такой борьбе в течение всей недели? Мой тренер говорит о том, что нужно смотреть на матчи так, будто это противостояние как в колледже. В колледже формат такой, что ты играешь один матч в неделю. Только ты и твоя соперница в один день. Никаких раундов. Ты не можешь проложить себе путь на турнире, набраться уверенности или еще чего-то. Ты просто играешь с одной конкретной соперницей в один конкретный день. Я думаю, что такое мышление, безусловно, помогло мне просто не смотреть на такой день, как сегодня, как на что-то отличное от любого другого матча. Тогда у тебя есть возможность смотреть на каждый матч отдельно, и не делать из них нечто большее, чем они есть. Я также думаю, что я верю в то, что все это возможно для меня, ведь мне удается показывать этот результат. Я начинаю думать, а почему это не могу быть я? Почему я не могу дойти до четвертьфинала? Почему я не могу пройти дальше на турнирах Grand Slam? И пока я об этом говорю, я чувствую, что сама убеждаюсь, что это реально”.

В четвертьфинале Уимблдона Эмма Наварро сыграет против финалистки Ролан Гаррос и седьмой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини.

btu.org.ua