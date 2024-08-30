Ботик ван де Зандсхулп: “До счета 5:4 в третьем сете я еще ждал, что сейчас Алькарас покажет действительно что-то особенное”

Нидерландский теннисист прокомментировал победу над третьей ракеткой мира на US Open

Во втором круге Открытого чемпионата США Ботик ван де Зандсхулп оказался сильнее чемпиона этого турнира в 2022 году Карлоса Алькараса, обыграв его в трёх сетах.

– Можете ли вы оценить свой уровень тенниса сегодня, расскажите, как вы смогли удерживать его так долго, что в итоге победили?

– Думаю, что сегодня я показал как стабильный уровень игры, так и стабильность в эмоциях. После первого сета я ожидал, что Алькарас повысит свой уровень, но на самом деле получилось так, что я довольно рано сделал брейк во втором сете. Затем от него был обратный брейк, но позже я хорошо подал в конце партии. В третьем сете ты, конечно, думаешь, что такой игрок как Алькарас покажет что-то особенное. И я снова рано сделал брейк и он снова ответил брейком. Где-то до счета 5:4 в третьей партии я еще ждал, что сейчас Алькарас покажет действительно что-то особенное. В принципе я так думал весь матч.

– На Ролан Гаррос после того, как вы проиграли, вы сказали несколько слов, что, возможно, думаете о том, чтобы прекратить свои выступления.

– Да, это правда. После Ролан Гаррос я взял пару недель перерыва. Я не играл пару недель и снова сыграл на Уимблдоне. С того момента я сыграл чуть больше турниров в Европе. Да, знаете, тур – это тяжело. Ты можешь играть хорошо, но ты можешь играть только два матча в неделю, если играешь хорошо, например. Если ты не сеяный на турнире, ты можешь встретиться с Синнером в первом круге, то есть, с сильными соперниками. Ты даже можешь играть хорошо, но все равно в итоге ты проиграешь много матчей. Так что, да, мне нужно было немного больше уверенности и больше матчевой практики. Это то, что я сделал.

Карлос Алькарас: “Я играл против соперника на корте и против самого себя в своей голове”

– Почему вы думали о завершении карьеры? Насколько серьезно вы об этом думали, и как вы сейчас вспоминаете тот период?

– Да, на тот момент, когда я это сказал, я, конечно, думал об этом. Такими были мои дела тогда. В прошлом году я получил травму. У меня все еще были некоторые проблемы из-за этого. Потому что я думал об этой боли, если она будет продолжаться, есть шанс, что я перестану выступать. Конечно, я отдам все силы до конца года и посмотрю, как все будет. На тот момент я действительно серьезно об этом задумался.

– Что вы сейчас об этом думаете, учитывая то, что произошло сегодня вечером, и какие эмоции вы испытываете сейчас?

– На самом деле сейчас не очень много эмоций (смеется). Да, возможно, я все еще в процессе осознания. Возможно, через пару часов или завтра я почувствую себя немного более эмоционально. А когда я говорил о возможном завершении карьеры, тогда я просто был честным.

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