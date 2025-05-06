Петра Квитова: “Немного странно одержать свою первую победу после возвращения в Тур в Риме, где я никогда не показывала свой лучший теннис”

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова прокомментировала свою победу на старте соревнований в Риме



В матче первого круга чешская теннисистка обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу и одержала первую победу в статусе матери, прервав серию из четырех поражений после своего возвращения на корт.

“Немного странно одержать свою первую победу после возвращения в Тур здесь, в Риме, где я никогда не показывала свой лучший теннис. Но это гораздо лучшие ощущения, чем поражение. Честно говоря, у меня нет никаких реальных целей. Я вернулась, потому что люблю этот вид спорта. Не турниры, а сам теннис. Когда у меня была пауза, была вероятность 95%, что я не вернусь. На то время тенниса с меня было достаточно. И я была такая, мол, я больше не могу это делать. Поэтому мы решили попробовать завести ребенка. Я ничего тогда не говорила, потому что это еще не было стопроцентное решение.

Когда я наконец смогла что-то делать после беременности, я поиграла в теннис – и мне было так хорошо. Я смеялась. Каждый мой удар был таким четким, я думала: «Ого, у меня все еще есть это». Это не в ногах, а в руках, и иногда очень хорошо получается. Я, конечно, не в такой форме, как хотела бы, но даже на тренировках моя игра улучшалась. Надо тренироваться каждый день, надо бороться, надо путешествовать. Это все вещи, которые не являются моими любимыми. Тренировки, спортзал и восстановление. Я подумала: «Боже мой, неужели это снова?». Но я хочу продолжать так долго, сколько буду получать удовольствие от этого. Сейчас нет никаких временных ограничений. Приятно, что мой сын здесь со мной. Его не было в Мадриде, и это было трудно. Сейчас он повсюду ползает и спит меньше. Мой муж за ним присматривает, когда я играю”.



Во втором круге соревнований в Риме Петра Квитова сыграет против Онс Жабер из Туниса.



btu.org.ua