Еще две американки квалифицировались на Итоговый турнир сезона

Известны уже пять из восьми участниц WTA Finals-2025



Аманда Анисимова впервые сыграет на турнире восьми сильнейших теннисисток сезона. В этом году она выиграла титул WTA 1000 в Дохе, сыграла в финалах на Уимблдоне и US Open, а также на турнире WTA 500 в Лондоне.

Мэдисон Кис возвращается на WTA Finals после восьмилетнего перерыва: в 2016 году она одержала одну победу за три матча на групповом этапе. В этом сезоне американка выиграла свой дебютный титул Grand Slam на Australian Open, а перед этим победила на турнире WTA 500 в Аделаиде.

Итоговый турнир состоится в Эр-Рияде 1-8 ноября.

Ранее участие в соревнованиях себе гарантировали Арина Соболенко (-), Ига Швёнтек (Польша) и Коко Гауфф (США).



