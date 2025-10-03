Пьер Гасли: Система охлаждения гонщиков – работает

В пятницу гонщики Alpine традиционно оказались позади, но всё же надеются прибавить в субботу…

Пьер Гасли (16-й): «Этап в Сингапуре – это всегда уникальный вызов. Для нас это вдвойне непростая задача, так как трасса очень неровная, а в таких условиях у нас обычно больше проблем. День получился напряжённым, мы многое смогли попробовать, чтобы понять, что нужно машине.

Отставание от лидеров по-прежнему велико, но мы сосредоточены на себе и ищем возможность улучшить ситуацию. Здесь есть несколько поворотов, где завтра мы сможем прибавить. Мне комфортно в машине, к сожалению, ей не хватает скорости.

Сегодня мы опробовали систему охлаждения гонщиков. У меня нет никаких мыслей и ощущений по этому поводу, значит, всё работало должным образом».

Франко Колапинто (19-й): «Продуктивный день. Мы многое смогли опробовать. Для этого и нужны пятницы, мы собрали много полезных данных, которые вечером предстоит проанализировать, чтобы лучше подготовиться к квалификации.

Удалось проехать много кругов и выполнить большую часть программы, несмотря на красные флаги. В конце сессии машина прибавила, но я задел стену в 17-м повороте и не улучшил время. Нам есть, над чем поработать ночью и на третьей тренировке, чтобы максимально использовать все возможности машины».

