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Теннис

Марта Костюк: “Я очень хочу сосредоточиться на том, чтобы играть матч за матчем, и пока не фокусироваться на больших результатах”

Первая ракетка Украины Марта Костюк поделилась своими впечатлениями о матче первого круга Открытого чемпионата Австралии против японки Нао Хибино, в котором она одержала волевую победу

– Сейчас старт сезона. Как вы настроены, как чувствуете себя в начале года?
– Это была моя первая победа в этом году. Поэтому, очевидно, пока это тяжелый старт. Я очень хочу сосредоточиться на том, чтобы играть матч за матчем, действительно двигаться день за днем, и пока не фокусироваться на больших результатах. Потому что я не думаю, что это необходимо на данный момент. Чтобы достичь выдающихся результатов, нужно выиграть много матчей. Поэтому то, на чем я больше сосредоточена сейчас, это проводить как можно больше времени на корте.

– О чем вы думали в конце первого сета?
– Как я уже говорила, это моя первая победа за последние три месяца. Да, я как будто немного забыла, что делать со своим мозгом, чтобы как-то мобилизоваться, чтобы бороться за каждое очко и просто двигаться от розыгрыша к розыгрышу. Поэтому я очень рада, что мне удалось это сделать, что я смогла вернуться в игру. Первые две недели года были для меня непростыми. И, конечно, я немного думала о том, что не смогла выиграть те матчи. Так что, да, это процесс, но я очень, очень довольна тем, как все обернулось в конце.

– Какие у вас мысли по поводу предстоящего матча против Юле Нимаер?
– Я не знала, против кого буду играть, но вот теперь вы мне сказали (смеется). Я на самом деле тренировалась с ней 4-5 дней назад. Это будет интересно, потому что Хибино и Нимаер играют совершенно по-разному. Я с нетерпением буду ждать этого поединка.

– В этом году на больших кортах появились тренерские ложи, которые расположены ближе. Что вы думаете об этом? Кажется, некоторым игрокам они нравятся, а некоторые еще ими не пользовались.
– Я, безусловно, одна из тех, кому на больших кортах трудно что-то расслышать от тренера. У меня есть эта проблема, когда происходит общение с моей командой, что я не слышу. Сегодня я играла на корте, где этой ложи не было, поэтому я пока не почувствовала разницу. Но, думаю, это изменение мне понравится, потому что я действительно буду что-то слышать. Но насчет остального, я не знаю. Когда ты играешь на меньшем корте, не на турнире Grand Slam, но и даже на меньших кортах тоже, там тренеры находятся ближе. Их боксы не так далеко, как это сделано на больших стадионах. Так что я не думаю, что это будет большая разница. Не знаю, возможно, она будет для тех теннисистов, кто играет только на конкретных центральных кортах и их тренеров никогда нет где-то поблизости…

– Ига Швёнтек сегодня воспользовалась этим и сказала, что это было здорово, потому что она наконец-то услышала их на большом стадионе…
– Да-да, я об этом и говорю. Поэтому именно я вряд ли почувствую сильную разницу, но, безусловно, так ты не будешь чувствовать себя настолько одиноко на больших кортах. Если твои люди находятся ближе, это приятнее.
 

btu.org.ua

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