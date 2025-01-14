Команда Haas проведёт тесты в Хересе

На этой неделе Формула 1 вернётся на гоночную трассу. Команда Haas объявила о проведении двухдневных тестов в испанском Хересе.

Заезды состоятся 15 и 16 января на машине 2023 года. За рулём VF-23 будут работать Оливер Берман, Эстебан Окон и протеже Toyota Ритомо Миата, для которого предстоящие тесты станут дебютом за рулём Формулы 1.

В Haas первыми среди всех команд проведут тесты в рамках новых требований пункта регламента TPC (Testing of Previous Cars), который касается заездов на машинах прошлых лет. С 2025 года каждая команда для подобных тестов может использовать только одну машину. За один день таких тестов будет считаться работа на трассе в течение 9 часов в период с 09:00 до 19:00 с часовым перерывом между двумя сессиями.

В течение календарного года каждая команда может провести не больше 20 тестовых дней на машинах прежних лет выпуска, и на таких тестах можно проехать максимум одну тысячу километров, но это если к ним привлекаются гонщики, выступающие в чемпионате, или если у команды есть намерение включить такого гонщика в основной состав.

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