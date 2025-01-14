Усик назвал топового боксера, с которым может подраться. Не Дюбуа и Паркер

Sky Sports. Джей Опетая и Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC и IBO Александр Усик высказался о возможном поединке против топового крузера Джея Опетаи – обладателя поясов IBF и The Ring.

«Бой с Опетаей? Это возможно, Опетая – замечательный боксер. Но сейчас я не думаю о боксе. Я думаю только об отдыхе и красном вине. Сейчас я отдыхаю и стараюсь не думать о боксе. Да, я вернусь на ринг и продолжу боксировать», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в крузервейте Джей Опетая высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua