Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

У команды Энцо Марески проблемы

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Четыре последних матча в рамках Премьер-лиги «синие» не могут победить. Не одерживать победу можно по-разному, иногда просто не везет, но это не про "синих". Они именно просели по игре и это бросается в глаза.

Поэтому обыграть "Борнмут", который находится в великолепной форме, будет чрезвычайно сложно, даже в родных стенах.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14 января.

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