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Футбол

Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

У команды Энцо Марески проблемы

Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Четыре последних матча в рамках Премьер-лиги «синие» не могут победить. Не одерживать победу можно по-разному, иногда просто не везет, но это не про "синих". Они именно просели по игре и это бросается в глаза.

    Поэтому обыграть "Борнмут", который находится в великолепной форме, будет чрезвычайно сложно, даже в родных стенах.

    Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 14 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Челси – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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