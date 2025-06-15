Партнёр Роналду в очередной раз может сменить чемпионат

Колумбийский форвард саудовского "Аль-Насра", где также играет Криштиану Роналду, может быть отдан в аренду клубу турецкой Суперлиги.

Джон Дюран, только зимой перешедший из "Астон Виллы" за 77 миллионов евро, следующий сезон может начать под руководством Жозе Моуринью в "Фенербахче". Эти предположения саудовской прессы подтвердились тем, что агент игрока подписался на Instagram-страницу "канарок" (прозвище "Фенербахче").

Напомним, игрок только в январе 2023 года перебрался в Европу из американского "Чикаго" и с тех пор активно меняет чемпионаты.

www.ua-football.com