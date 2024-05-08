Орлов забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

Дмитрий Орлов. Фото USA Today Sports

«Каролина» вышла вперед во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». После первого периода счет 2:1 в пользу «Харрикейнз».

За 6 секунд до перерыва шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Для 32-летнего россиянина это второй гол в этом плей-офф.

В первом голе «Каролины» в этой встрече поучаствовал российский нападающий Андрей Свечников, сделавший голевую передачу (5-я в этом плей-офф).

Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защищает российский голкипер Игорь Шестеркин.

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