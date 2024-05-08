Дэвид Хэй рассказал, что нужно делать Усику для победы в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший британский боксер Дэвид Хэй высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я хорошо знаю, как это, когда тебя прессингует боксер с большими габаритами, ведь я тоже был чемпионом хевивейта. Если кто-то и может победить Тайсона Фьюри – это только боксер, который знает, как контролировать дистанцию и выбирать правильное расстояние», – сказал Хэй.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua