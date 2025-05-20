Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО) может вернуться на ринг только ради третьего поединка с обладателем титулов WBC, WBO и WBA Александром Усиком (23–0, 14 КО). Об этом заявил менеджер британского боксера Спенсер Браун:

«Сейчас он наслаждается жизнью, у него много работы. Но, если у него появится желание и мотивация вернуться на ринг, то, возможно, вы снова его увидите.

У Тайсона много денег, поэтому ему нужно солидное вознаграждение, чтобы вытащить его из пенсии. Есть один соперник, ради которого Фьюри может возобновить профессиональную карьеру – Александр Усик. Но за этот бой придется очень много заплатить», – сообщил Браун.

Усик и Фьюри дважды пересекались на ринге – в мае прошлого года украинский боксер вырвал победу раздельным решением судей. Через полгода, в декабре, боксеры провели реванш в Саудовской Аравии. На этот раз судьи единогласно зафиксировали триумф Усика, который защитил три чемпионских титула в супертяжелом весе.

Возвращение Фьюри. Британский экс-чемпион намерен возобновить карьеру

sport.ua