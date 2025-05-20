Защитник "Ливерпуля" находится на радаре у нескольких клубов Бундеслиги.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, несколько немецких команд проявляют интерес к Джареллу Квансу перед летним трансферным окном. Также известно, что за молодым защитником следят клубы из АПЛ — "Ноттингем" и "Ньюкасл". В "Ливерпуле" не исключают возможную продажу Кванса этим летом.

Отметим, что действующий контракт 22-летнего англичанина с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а также соглашение предусматривает возможность продления на еще один сезон, то есть до лета 2030 года.

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В этом сезоне Джарелл Кванса провел 25 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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