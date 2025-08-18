Connect with us
Футбол

Один из ведущих клубов АПЛ собирается подписать звезду Ла Лиги

Один из ведущих клубов АПЛ собирается подписать звезду Ла Лиги

    • Один из ведущих клубов Английской Премьер-лиги собирается подписать звезду Ла Лиги.

    Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Тоттенхэм" готов предложить 70 миллионов евро за Такефуса Кубо, которые от них требует «Реал Сосьедад», поскольку "шпоры" проявляют серьезный интерес к игроку. В клубе намерены усилить свою атаку перед закрытием летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось об интересе "Эвертона" к 24-летнему японцу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В прошлом сезоне Такефуса Кубо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis