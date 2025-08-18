Один из ведущих клубов АПЛ собирается подписать звезду Ла Лиги

Один из ведущих клубов Английской Премьер-лиги собирается подписать звезду Ла Лиги.

Как сообщает издание Fichajes, лондонский "Тоттенхэм" готов предложить 70 миллионов евро за Такефуса Кубо, которые от них требует «Реал Сосьедад», поскольку "шпоры" проявляют серьезный интерес к игроку. В клубе намерены усилить свою атаку перед закрытием летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось об интересе "Эвертона" к 24-летнему японцу.

В прошлом сезоне Такефуса Кубо забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 52 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах.

