Болл победил Гудмана. Теперь разговоров об Иноуэ будет еще больше

16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся 12-раундовый поединок в полулегком весе между 28-летним британским чемпионом WBA Ником Боллом (22–0–1, 13 КО) и 26-летним австралийцем Сэмом Гудманом (20–0, 8 КО). Поединок за титул, вокруг которого шли разговоры о Наое Иноуэ.

Болл считался одним из претендентов на японца, и теперь этих разговоров будет еще больше.

Болл выиграл бой благодаря своему стилю. Гудман отдавал слишком много инициативы

Ник Болл – чемпион категории, которая тяжелее веса Наои Иноуэ. Однако его поединок против японца обсуждался. Особенно этот вопрос поднимал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Тот хотел, чтобы первым соперником Наои после перехода в новый вес стал именно Болл, потому что это – яркий поединок. Сам же Иноуэ идеи не отвергал, но никогда не говорил, что собирается однозначно куда-то переходить, ведь уже сменил немало категорий.

Гудман вообще претендовал на Иноуэ. Он должен был выходить на него дважды, но оба раза сам выбыл из противостояния. Сэм получил рассечение во время подготовки к противостоянию. А потом, когда поединок перенесли, случился рецидив этой же травмы. Поэтому и разговоры о претендентстве исчезли, ведь когда боксер дважды проваливает кемп, о чем можно говорить дальше?

Но это не помешало Гудману вернуться на ринг после травмы. А в дальнейшем сразу претендовать на пояс Ника Болла в новой категории. В частности, и из-за этой же истории с Иноуэ.

Организатор турнира, на котором они дрались, – Турки Аль аш-Шейх. Он по-прежнему мечтает о противостоянии Болла против Иноуэ. И поэтому решили свести Ника с боксером, которого ранее записывали в потенциальные проблемы для японца. Чтобы тот показал на примере, что может драться с японцем.

Это не новая практика. И для бокса в целом. И для Ника Болла. Ранее, прямо перед Гудманом, британец подрался с Ти Джеем Дохейни. Тот ранее встречался с Иноуэ и создал ему определенные неудобства. Его Болл побил, хотя и не без проблем.

Противостояние стилей здесь тоже интересно. Оба бьют немало. Сэм – выше соперника и имеет более длинные руки. Имеет интересный стиль, который потенциально мог бы создать сопернику проблемы. Поэтому эта встреча не была исключительно об Иноуэ. Это с самого начала был хороший бой. Интересный и тактически, и технически.

Справится ли Гудман с давлением Болла? Не сломается ли под кучей силовых? И сможет ли он остановить это, учитывая, что не имеет нокаутирующего удара. Однако в то же время, если Гудману удастся остановить наступление британца, не сломается ли Болл? И что он будет делать, если придется отступать? Или, если удары не будут лететь в цель, в отличие от ударов соперника?

Стартовые раунды только подтвердили, что боксеры – реальные конкуренты друг другу. После четырех раундов на записке независимого судьи трансляции была ничья. Гудман классно контратаковал, хорошо двигался на ногах и заставлял оппонента ошибаться.

Фактически это ему и нужно было делать в дальнейшем. Болл довольно много пропускал в корпус и не доставал соперника, когда тот не зарубался с ним.

Проблема для Гудмана возникла позже, когда он решил остановиться напротив агрессора. Именно это и нужно было Нику – оппонент, который идет с ним драться. Болл донес несколько раз тяжелые удары, которые выглядели убедительно. И немного поддавил благодаря джебу, забрав следующие 3 минуты.

Проснулся австралиец уже ближе к середине поединка. Казалось, что британец начинает продавливать оппонента, но Сэм – наоборот – начал двигаться, маневрировать, и Болл несколько раз полетел в сторону канатов своими размашистыми ударами.

Гудман прекрасно выглядел в середине поединка, но потом снова начал размениваться. И это стало его главной проблемой. Драка с соперником, который только и делает, что бьется.

Все закончилось логично при таком поединке. Ник Болл забрал противостояние в своем стиле, Гудман полез туда и проиграл. Хотя судьи и посчитали, что британец взял больше, чем казалось: 117–111, 118–110 и 115–113 в пользу Ника.

Что теперь?

Будет ли бой против Иноуэ? Неизвестно. Да и сейчас сложно говорить об этом, ведь Наоя не переходит в следующую категорию.

На данный момент у японца запланирован бой против Ахмадалиева. А потом он хочет встретиться с Дзюнто Накатани. То есть время Иноуэ расписано примерно до весны 2026 года, и нигде нет Болла. Однако противостояния исключать не стоит, ведь Турки Аль аш-Шейх заплатит за него действительно много.

А вот для Гудмана это поражение даже позитивно Он, наконец, показал себя на топовом уровне. Перед этим были победы в Австралии, на которые не особо обращали внимание. Да, все понимали, что это – хороший боксер, но не более того.

Сэм показал себя в ринге против сложного оппонента великолепно. Показал, что он держит удары, хорошо двигается и так же комбинирует. Он не проиграл тотально, как бы там ни считали судьи.

Теперь у австралийца точно будут более интересные вызовы. Может поехать в Британию. Может попробовать прорываться по рейтингам к другим чемпионам – есть и более удобные для него варианты, чем Болл.

