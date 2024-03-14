Джошуа рассказал, где он готов сразиться Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 24 KO) рассказал о том, где он готов провести бой против обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Это действительно зависит от команды Фьюри. Я нахожусь всего в одном твите от этого боя. Я готов сразится с Тайсоном на его заднем дворе. Для меня это не имеет значения. Где бы, когда бы, как бы то ни было, это не имеет значения. Я просто хочу сделать это для фанатов», – сказал Джошуа.

Отметим, что Фьюри в 2024 году должен провести два боя против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), первый из которых запланирован на 18 мая.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua