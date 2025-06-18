Что будет с Усиком? В супертяжелом весе – три чемпиона по версии WBC

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную информацию о чемпионах и обязательных защитах во всех дивизионах.

Самая интересная ситуация сложилась в супертяжелом весе, где титулами владеют сразу три боксера. Организация решила не трогать боксеров и не назначать им обязательные защиты.

Обладатель полноценного титула, украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) имеет полную свободу действий и может сам выбирать соперников. WBC считает, что бой против Тайсона Фьюри, который состоялся в декабре, был защитой пояса от боксера из Украны.

По этой причине он не обязан проводить защиту титула в ближайшее время. 19 июля Усик проведет бой за звание абсолюта с британцем Даниелем Дюбуа.

Временный чемпион Агит Кабайел (26–0, 18 КО) не является претендентом на титул украинского боксера. Серебряный чемпион Лоуренс Околи (21–1, 16 КО) будет защищать свой пояс 19 июля против южноафриканца Кевина Лерены.

Таким образом в ближайшее время по линии WBC так и останется три чемпиона, так как организация не намерена сводить этих боксеров между собой.

В андеркарде Усика и Дюбуа состоится еще один титульный бой в супертяжах

sport.ua