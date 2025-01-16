Непобежденный боксер: «Знаете, ради чего вернется Фьюри?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный боксер Агит Кабайел (25-0, 17 КО) высказался о легендарном британском супертяжеловесе Тайсоне Фьюри (34-1-2, 24 КО), который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры:

«Надеюсь, что Фьюри вернется. Все фанаты хотят увидеть его поединок с Энтони Джошуа. Я надеюсь, что Турки Аль аш-Шейх устроит это. Фьюри говорит, что завершил карьеру, но вы же знаете Тайсона. Он уже дважды уходил на пенсию, но когда на этот раз он говорит, что заканчивает и хочет провести время с семьей, я его понимаю.

Он достиг в боксе всего, завоевал все титулы. Он завоевал пояс WBС, забрал все остальные титулы в бою с Кличко. Знаете, ради чего он вернется? Я думаю, что только ради денег».

sport.ua