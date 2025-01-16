Хорнер не рассматривал вариант ухода в отставку

В прошлом году Кристиан Хорнер оказался в центре скандала из-за обвинений в его адрес в неподобающем поведении. Проведенное внутреннее расследование сняло с руководителя Red Bull Racing все подозрения. Хорнер рассказал, что несмотря на все сложности, которые пришлось пережить в 2024-м, он не рассматривал вариант ухода в отставку со своего поста.

Кристиан Хорнер: «Год получился очень сложным. Нам пришлось многое пережить, но мы всегда оставались сосредоточенными на том, что происходит на трассе.

Гонки всегда были моей страстью. Это то, ради чего я каждое утро встаю с кровати. Кто хоть один раз выходил на старт, тот останется гонщиком навсегда. Честно говоря, я никогда не думал о том, чтобы уйти в отставку.

Нас ждёт захватывающая следующая глава с Red Bull Powertrains. Разработка собственных двигателей – самое сложно испытание, которое стоит перед нами за 20 лет в спорте. Следующая глава в развитии команды потенциально самая захватывающая. В этом бизнесе ты постоянно учишься».

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