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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 17 января: «Оттава» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Анахайм» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 17 января: «Оттава» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Анахайм» и другие матчи

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

17 января, пятница

03.00 мск. «Коламбус» — «Сан-Хосе»

03.00. «Флорида» — «Детройт»

03.00. «Оттава» — «Вашингтон»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Анахайм»

03.00. «Торонто» — «Нью-Джерси»

03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»

04.00. «Даллас» — «Монреаль»

04.00. «Нэшвилл» — «Чикаго»

04.00. «Сент-Луис» — «Калгари»

04.00. «Виннипег» — «Сиэтл»

05.00. «Юта» — «Рейнджерс»

05.30. «Колорадо» — «Эдмонтон»

06.00. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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