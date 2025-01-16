Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
17 января, пятница
03.00 мск. «Коламбус» — «Сан-Хосе»
03.00. «Флорида» — «Детройт»
03.00. «Оттава» — «Вашингтон»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Анахайм»
03.00. «Торонто» — «Нью-Джерси»
03.30. «Айлендерс» — «Филадельфия»
04.00. «Даллас» — «Монреаль»
04.00. «Нэшвилл» — «Чикаго»
04.00. «Сент-Луис» — «Калгари»
04.00. «Виннипег» — «Сиэтл»
05.00. «Юта» — «Рейнджерс»
05.30. «Колорадо» — «Эдмонтон»
06.00. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»
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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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