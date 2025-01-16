Элина Свитолина: “Сейчас я чувствую, что у меня есть новые силы благодаря новой ноге – я хорошо чувствую себя на корте”

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала гостьей канала Eurosport, после своей победы во втором круге Открытого чемпионата Австралии



О 100-й победе на “мэйджорах”

“Это действительно особенный момент, что я достигла этого результата. Я не ожидала, что кто-то придёт подготовленным к моему матчу и принесёт с собой воздушный шарик с цифрой «100» (смеётся). Это было очень мило. Я забыла его взять с собой, но я вернусь и заберу.”

О последних 4 месяцах и камбэке после травмы ноги

“Что ж, если честно, были и взлеты, и падения. Я стараюсь ставить свое здоровье в приоритет, я стараюсь много работать в зале после этой травмы. Это было непросто, скажу откровенно. В течение одного месяца я вообще ничего не делала, я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу. Поэтому сейчас я пытаюсь наверстать это и укрепить ее. Также я в целом работаю над своей работой ног на корте. Это много часов тренировок. Я чувствую, что мы с командой неплохо справляемся. Да, каждый день я стараюсь делать все, что в моих силах.”

О мотивации для еще одного камбэка

“Я всегда испытываю жажду соревнований. В прошлом году у меня была эта проблема с ногой, также были проблемы со спиной. Очень тяжело, когда ты не чувствуешь себя на 100% хорошо физически. У меня были с этим трудности в прошлом году. Но сейчас я чувствую, что у меня есть новые силы благодаря новой ноге (смеется). Мотивация у меня очень высокая, я хорошо чувствую себя на корте.”

О поддержке Гаэля на трибунах и обсуждении матчей в семье

“Мы много общаемся с ним о теннисе, мы смотрим матчи, делимся мыслями об игре друг друга и вообще просто обсуждаем теннис. Я думаю, что это нам помогает. Но когда мы находимся вне турниров, когда возвращаемся домой, мы переключаемся с тенниса и наслаждаемся нашим временем как семья с нашей дочерью, а еще с нашей собачкой (смеется). Поэтому, да, полностью отключаемся от тенниса.”

В третьем круге Australian Open Элина Свитолина сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини из Италии



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