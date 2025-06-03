Бирмингем. Снигур уступила в своем стартовом матче

Дарья Снигур завершила выступление на турнире WTA 125 в Великобритании



Бирмингем, Великобритания • 2-8 июня • трава • $168,100

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка в матче первого круга проиграла Ребеке Масаровой со счетом 6:3, 2:6, 4:6. Снигур во второй раз в этом сезоне сыграла против швейцарки – в январе она одержала победу в их противостоянии в финале квалификации Australian Open.

В парном разряде Надежда Киченок и Сюй Ифань из Китая, которые были посеяны под первым номером, уступили дуэте Алисия Барнетт/Эликсан Лешемья (Великобритания/Франция) – 6:4, 1:6, 6-10.



Фото: Getty Images.

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