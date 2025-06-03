Mercedes и Racing Bulls отработали день на тестах Pirelli

Во вторник в Барселоне прошёл первый день очередной серии тестов Pirelli с участием двух команд – Mercedes и Racing Bulls предоставили машины и гонщиков для работы с прототипами шин 2026 года.

Джордж Расселл за рулем Mercedes и Айзек Хаджар на Racing Bulls тестировали слики жёстких составов, соответствующих характеристикам испанской трассы.

За день Джордж проехал 136 кругов с лучшим временем 1:16.920, а Айзек – 146 кругов с лучшим временем 1:18.334.

Завтра тесты будут продолжены. За руль Mercedes сядет Андреа Кими Антонелли, а второй командой станет Red Bull Racing и их японский гонщик Юки Цунода.

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