Connect with us
Автоспорт

Mercedes и Racing Bulls отработали день на тестах Pirelli

Mercedes и Racing Bulls отработали день на тестах Pirelli

Во вторник в Барселоне прошёл первый день очередной серии тестов Pirelli с участием двух команд – Mercedes и Racing Bulls предоставили машины и гонщиков для работы с прототипами шин 2026 года.

Джордж Расселл за рулем Mercedes и Айзек Хаджар на Racing Bulls тестировали слики жёстких составов, соответствующих характеристикам испанской трассы. 

За день Джордж проехал 136 кругов с лучшим временем 1:16.920, а Айзек – 146 кругов с лучшим временем 1:18.334.

Завтра тесты будут продолжены. За руль Mercedes сядет Андреа Кими Антонелли, а второй командой станет Red Bull Racing и их японский гонщик Юки Цунода.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis