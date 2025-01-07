Дакар: Себастьен Лёб потерял много времени из-за аварии

Есть риск, что Себастьен Лёб пополнит список фаворитов, сошедших с дистанции ралли-рейда: вскоре после старта третьего этапа «Дакара» он перевернулся на своём полноприводном прототипе Dacia Sandrider.

Авария произошла на довольно большой скорости на прямом участке маршрута, причём на относительно ровной местности, однако на какой-то кочке машина подпрыгнула, моментально потеряла стабильность, несколько раз перевернулась, подняв тучи песка и пыли, и остановилась, вернувшись на колёса.

Если помните, вчера мы рассказывали, что Себастьен уже начал постепенно отыгрываться после субботних технических проблем и неизбежных в этом случае потерь времени. А тот, кто старается такие потери компенсировать, вынужден рисковать больше, и это может плохо кончиться.

Пока есть лишь предварительная информация о последствиях аварии: гонщик и его штурман не пострадали, но о машине этого, конечно, сказать нельзя. Тем не менее, Лёб и его штурман Фабьен Лёркин смогли продолжить движение, хотя, конечно, уже не с прежней скоростью.

Проехав 63 км, они вновь были вынуждены остановиться, потом вновь возобновили движение и на промежуточный пункт контроля времени прибыли в конце третьей десятки. На тот момент их отставание от лидировавшего экипажа Маттиаса Экстрёма уже достигло почти 50 минут.

Чем закончится для Лёба это неприятное приключение, пока не вполне ясно. Но судя по вчерашнему сходу с дистанции Карлоса Сайнса, если в ходе технической инспекции FIA будут обнаружены повреждения каркаса безопасности машины, что при перевороте через крышу вполне вероятно, то девятикратного чемпиона мира по ралли ждёт такая же участь, как и его соперника из команды Ford.

Источник