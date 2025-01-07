«С Рождеством Христовым». Усик поздравил украинцев с праздником

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) обратился к соотечественникам в своих социальніх сетях.

Боксер поздравил украинцев с праздником Рождества: «С Рождеством Христовым. Христос родился, славим его», – написал Усик.

В последнем поединке украинский чемпион одолел британского претендента Тайсона Фьюри (34–2–1, 24 КО). В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик одержал победу единогласным решением судей (трижды 116:112).

Ранее наставник украинца был признан лучшим тренером года по версии Всемирного боксерского совета.

sport.ua