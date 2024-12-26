«Нет слабого места». Экс-тренер Майка Тайсона оценил реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик умеет всегда находить путь к победе. Тайсон лучше провел реванш чем первый бой, он держал Усика не дистанции, не позволял ему на себя давить. Однако, начиная с шестого раунда, Усик доминировал. Он заслужил называться одним из лучших, одним из лучших победителей.

У Усика нет ни одной черты, где можно сказать, что он в чем-то плохой. Он все делает хорошо. Его главная сила – ментальная – он всегда себя контролирует», – сказал Атлас.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua