Постекоглу размышляет о возвращении опорника Тоттенхэма после дисквалификации

Специалист выступил на пресс-конференции
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Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, что дисквалификация Родриго Бентанкура вызвала разочарование, но игрок упорно работал на тренировках.
"Даже травмированные ребята всегда в команде, желая помочь, желая внести свой вклад. Они знают, что мы переживаем трудный момент, и для Родриго это было еще большее разочарование, потому что он не выбыл из-за травмы.
Как я уже говорил, он совершил ошибку, отбыл наказание и теперь хочет помочь команде. Хорошо, что он вернулся. Он упорно работал на тренировках", – сказал тренер.
Добавим, что 26 декабря "Тоттенхэм" сыграет против "Фореста". Начало – в 17:00 по Киеву.
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