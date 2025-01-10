Повозмущались и хватит. Ла Лига зарегистрировала на вторую часть сезона двух игроков Барселоны

Фаны каталонцев довольны, но неприятный привкус от ситуации останется надолго

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Сага с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора наконец завершилась.

Ла Лига долго отказывалась от этой процедуры, однако после решения Высшего спортивного совета (CSD) они зарегистрировали двух игроков "Барселоны" на вторую часть сезона. Как говорится на официальном сайте клуба, оба футболиста будут уже доступны для выбора тренером Ханси Фликом на ближайший матч своей команды, а именно на финал Суперкубка Испании против "Реала", который состоится 12 января.

Отметим, что в первой части сезона Дани Ольмо записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Пау Виктор – два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.

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