«Надеюсь, у Беринчика отберут пояс». Олимпийский чемпион – о бое украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь на 15 февраля в Ньй-Йорке (США) состоится титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг) – на ринге встретятся обладатель титула WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО).

Олимпийский чемпион 2020 года Энди Крус из Кубы признался, что будет болеть в этом поединке за Дэвиса и надеется, что украинец останется без титула. Дело в том, что кубинец провел четыре боя с Дэвисом в любителях и во всех одержал победы:

«Я уверен, что Кейшон стал намного лучше за последнее время и сможет отобрать пояс у Беринчика. Конечно, я собираюсь посмотреть на этот бой. Мне нужно, чтобы Дэвис победил украинца, а потом мы встретимся с ним, он проиграет пятый раз и я стану чемпионом», – заявил Крус.

Чтобы этот сценарий стал реальностью, Энди нужно сначала провести успешно ближайший поединок – 25 января он встретится с мексиканцем Омаром Сальсидо (20–1, 14 КО). Этот бой пройдет в Лас-Вегасе (США).

sport.ua