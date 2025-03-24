Александр УСИК: «Он очень опасный боксер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик высоко оценил уровень непобежденного немецкого боксера Агита Кабайела.

«Послушайте, он очень опасный боксер, Кабайел умеет бить по телу», – сказал Усик.

Кабайел является одним из претендентов на бой с Усиком по линии WBC. Агит владеет титулом временного чемпиона мира от WBC.

Ранее известный менеджер Бернд Бенте посоветовал Кабайелу провести бой против легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко, этот бой соберет стадион в Германии.

sport.ua