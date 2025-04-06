Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?

Известный британский ресурс GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров за всю историю.
Безоговорочным лидером рейтинга является непобежденный британский боксер Флойд Мейвезер, который за карьеру набил себе состояние в 400 миллионов долларов.
Вторая позиция отошла уже покойному Джорджу Форману, который заработал на сто миллионов долларов меньше, чем Мейвезер. Бронза рейтинга отошла звездному мексиканскому боксеру Саулю Канело Альваресу.
В рейтинге присутствует и украинский боксер Александр Усик, состояние которого после боев с Тайсоном Фьюри оценивается в 165 миллионов долларов. Усик опередил в списке известных боксеров Тайсона Фьюри и Леннокса Льюиса.
Десятку списка закрыл боксер-шоумен Джей Пол – 100 миллионов долларов. Пол пополнил свой кошелек в недавнем бою с Майком Тайсоном на 40 млн.
Ранее стало известно, сколько Александр Усик платил Мартину Баколе за спарринги.
Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport