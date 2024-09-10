Усик отреагировал на негативные прогнозы Аль-Шейха на реванш з Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик отреагировал на негативные прогнозы Турки Аль-Шейха и команды Тайсона Фьюри на реванш с британцем.

«Я хочу сказать всем этим людям – я вам очень благодарен за эту мотивацию, очень благодарен, что вы поддерживаете своего спортсмена. Очень благодарен, что благодаря тому, что вы делаете – я становлюсь сильнее. Спасибо вам большое», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua