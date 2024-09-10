Ф2: Люк Браунинг заменит Зака О’Салливана в составе ART

В начале недели Зак О’Салливан сделал заявление, что не сможет завершить сезон в Формуле 2 из-за недостатка финансирования, а сегодня вечером стало известно, что в составе ART его заменит другой слушатель Гоночной академии Williams, Люк Браунинг.

В этом году Люк выступал за Hitech в Ф3, одержал пару побед и занял 3-е место в личном зачёте. Но уже в Баку ему предстоит дебютировать в Формуле 2, и до конца сезона он будет пилотировать машину ART Grand Prix.

При этом в Williams подтвердили, что О’Салливан остаётся в молодёжной программе команды, которая продолжит оказывать ему поддержку на следующих этапах карьеры.

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