Марио Изола: Мы увидели плотную борьбу в гонке

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги Гран При Японии, победу в котором одержал Макс Ферстаппен, и эффективность составов Hard и Medium.

Марио Изола: «Когда первая шестёрка финиширует в том же порядке, в котором стартовала, то легко охарактеризовать гонку как скучную. Хотя я не стал бы заходить слишком далеко и называть прошедшую гонку самым захватывающим шоу в истории спорта, мы всё равно увидели плотную борьбу. В квалификации первую тройку разделили 0,044 секунды, а на финише отрывы в первой тройке были менее двух секунд.

После очень осторожного первого отрезка и особенно осторожного первого сектора, на котором на шины действуют наибольшие нагрузки, во второй части гонки гонщики атаковали до самого финиша. Фактически, 14 из 20 гонщиков показали свой лучший круг на пяти финальных кругах. Стоит отметить, что лучший круг Кими Антонелли (1:30.965 с) оказался на 2.741 с быстрее прошлогоднего лучшего круга гонки Макса Ферстаппена. Это показывает, насколько выросли скорости по сравнению с 2024 годом.

На трассе, где термическая деградация традиционно играла важную роль, сегодня мы практически не увидели падения скорости на составах Hard и Medium даже на длинных отрезках. Это связано с температурой воздуха и асфальта, которые были самыми низкими в Сузуке с 2011 года.

Другим способствующим фактором стали улучшения, внесённые в линейку шин 2025 года для снижения их износа. Ещё одной технической задачей, которая стояла перед нами, было снижение гранулирования шин. Сегодня даже в условиях низкой температуры мы не увидели практически никаких признаков этой проблемы по всему пелотону».

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