Чарльстон. Пегула с камбэком обыграла Кенин в финале и выиграла второй титул в сезоне

Джессика Пегула стала новой чемпионкой на турнире WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 1) – София Кенин (США) 6:3, 7:5

Во втором сете Пегула проигрывала со счетом 1:5, после чего выиграла шесть геймов подряд и при этом отыграла три сетбола Кенин. Джессика вышла вперед в счете личных противостояний с соотечественницей на уровне Тура (3-2).

Путь к титулу:

R64: BYE

R32: Ирина Шиманович (-, Q) 6:0, 6:3

R16: Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:2

QF: Даниэль Коллинс (США, 7) 1:6, 6:3, 6:0

SF: Екатерина Александрова (-, 9) 6:2, 2:6, 7:5

FR: София Кенин (США) 6:3, 7:5

Сегодня Джессика Пегула сыграла 18-й финал в карьере и выиграла восьмой одиночный трофей. В этом сезоне для американки это был четвертый решающий матч, в котором она одержала вторую победу. В начале марта Пегула стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Остине

София Кенин провела сегодня десятый финал в WTA-туре и потерпела пятое поражение. Отметим, что свой предыдущий титул американка выиграла еще в марте 2020 года на турнире WTA 250 в Лионе.

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