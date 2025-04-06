Примера. Поражения аутсайдеров, ничья претендентов на Лигу чемпионов

В первом матче воскресенья в Примере "Реал Сосьедад" сумел победить "Лас-Пальмас". Хозяева отчаянно борются за выживание, а гости претенденты на еврокубки.

Игра была открыта с большим количеством голевых моментов у обеих ворот. Гости открыли счет уже на 5-й минуте, когда Оярсабаль удачно сыграл на добивании. В начале второго тайма Серхио Гомес удвоил преимущество своей команды. Но уже через несколько минут Макберни сократил разрыв в счете. Окончательный счет установил Арамбуру.

"Реал Сосьедад" побеждает и поднимается на 8-ю позицию с 41-м очком в активе. "Лас-Пальмас" предпоследний с отставанием от спасительной 17-й позиции на 4 очка.

30-й тур Примеры.

"Лас-Пальмас" – "Реал Сосьедад" 1:3

Голы: Макберни, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру 68

Лас-Пальмас: Горкаш – Вити, Герцог (Янузай, 71), Маккенна, Мармоль – Рамирес (Марвин, 68), Х. Муньос (Кардона, 80), Эссуго (Кампанья, 71), Молейро (Фустер, 80) – Макберни, Силва.

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия (Мартин, 24), Элустондо, Лопес (А. Муньос, 46) – Марин (Сучич, 66), Субименди, Оласагасти (Сучич, 82) – Гомес, Барренечеа (Кубос, 63)

Предупреждения: Лопес, 45+2, Мартин, 76.

Судя по последним результатам, "Вальядолид" уже готовится к Сегунде. Сегодня команда Рубио абсолютно без шансов проиграла дома "Хетафе". До спасительной 17-й позиции 14 очков. Команда Бордаласа набрала 39 очков и очень уверенно чувствует себя внутри турнирной таблицы.

30-й тур Примеры.

Вальядолид – Хетафе 0:4

Голы: Арамбарри, 2 Терратс, 19, 38 Дуарте, 80.

Вальядолид: Феррейра – Кандела, Джемерт (Айду, 60), Озкачар, Азну Бен Шейх (Силва, 46) – Санчес (Тухами, 72), Никичер, Мартин, Моро (Чуки, 46) – Силла, Латаса (Мачис, 60).

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 77), Рико – Терратс, Арамбарри (да Кошта, 77), Милья (Сантьяго, 86), Уче (Майораль, 62), Бернат (Перес, 62) – Хуанми.

Предупреждения: Латаса, 9, Джемерт, 14, Силла, 71 – Иглесиас, 58.

Удаление: Мартин, 45+2.

Завершался игровой день противостоянием "Вильярреала" и "Атлетика". В первом тайме лучше выглядели хозяева, не реализовавшие несколько голевых моментов.

Во втором тайме преимущество "Вильярреала" было еще большим, но мяч упорно не шел в ворота. В конце встречи арбитр изъял Гуэ, незадолго до того вышедший на замену.

"Вильярреал" упустил шанс приблизиться к "Атлетику". Баски с 54 очками остался на 4-й позиции, а "Вильярреал" 5-й и имеет на 6 очков меньше.

30-й тур Примеры

Вильярреал – Атлетик 0:0

Вильярреал: Жуниор Рейс – Кико Фемения, Фойт, Коста (Камбвала, 78), Кардона (Педраса, 77) – Бьюкенен (Пино, 57), Парехо (Гуе, 63), Комесанья, Баэна – Барри, Перес (Х. Морено, 57).

Атлетик: Симон – Берчиче (Бойро, 35), Паредес (Нуньес, 73), Вивиан, Горосабель – Прадос Диас, Хаурегисар, Гомес (Сансет, 63) – Н.А. Уильямс (Беренгер, 64), Гурусета (Саннади, 74), И.А. Уильямс.

Предупреждение: Горосабель, 21

Удаление: Гуе, 83

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