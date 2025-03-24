Ральф Шумахер: Цуноде лучше не переходить в Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт немецкого телеканал Sky Ральф Шумахер считает, что Юки Цуноде лучше не переходить в Red Bull Racing, если ему поступит предложение заменить Лиама Лоусона.

Ральф Шумахер: «Если бы я был менеджером Цуноды, я бы не рекомендовал ему туда идти. На данный момент машина Racing Bulls более управляемая, и Юки действительно хорошо выглядит за рулём. Для него не будет никакой пользы от перехода в Red Bull Racing».

Ральф добавил, что команде из Милтон-Кинса следует не менять напарников Макса Ферстаппена, а сосредоточиться на доработке машины: «Их машина далеко не так хороша. Лиам пришёл в команду без особого опыта, и ему приходится соревноваться с лучшим на данный момент гонщиком, который потратил годы, чтобы машина была разработана под его запросы.

Не важно, кого сажать за руль второй машины, если через несколько Гран При вы отправляете этого гонщика домой. Я бы на месте команды оставил Лоусона и сосредоточился на том, чтобы сделать машину конкурентоспособнее.

Серхио Перес был хорош в начале 2024 года, потому что машина была хороша. В конце сезона он выступал плохо из-за того, что машине не хватало скорости».

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