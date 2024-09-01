Боттас: Мы всё равно отработали лучше, чем в Зандфорте

Гран При Италии стал очередным этапом сезона, где гонщики Sauber не смогли заработать очков: Валттери Боттас занял 16-е место, Гуаньюй Чжоу – 18-е. Тем не менее, швейцарская команда считает, что ей удалось сделать шаг вперёд по сравнению с Зандфортом.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «В сегодняшнем выступлении команды мы смогли увидеть ряд позитивных признаков, хотя позиции на финише не слишком отличаются от результатов предыдущих гонок.

Оба гонщика неплохо контролировали износ и деградацию резины, и в плане тактики это позволило следовать планам, составленным перед стартом. Разумеется, этого всё-таки недостаточно, чтобы бороться за очки, потому что в целом нам не хватает темпа. Тем не менее, версия аэродинамического обвеса, который отличается сниженным лобовым сопротивлением, подготовленная для Монцы, а также изменения, внесенные в настройки перед квалификацией, хотя бы дали Валттери и Чжоу шанс бороться с соперниками.

Нам по-прежнему предстоит многое сделать, прежде чем мы сможем бороться за очки, но важно отметить, что отставание от наших непосредственных соперников стало уже меньше, и это позитивный момент».

Валттери Боттас (16-й): «Наша гонка прошла относительно спокойно и была небогатой на события. Мы избрали тактику одного пит-стопа и стартовали на жёстких шинах, поскольку старались действовать как-то иначе в надежде, что автомобиль безопасности появится в удачный для нас момент.

К сожалению, этого не произошло, но, по-моему, мы правильно сделали, что хотя бы попытались. Если вспомнить, как по ходу гонки развивались события, то я бы не стал действовать по-другому. Мы отыграли несколько позиций, добравшись до 16-го места за счёт собственных усилий, но это был максимум, чего мы могли добиться.

В плане темпа наш прогресс довольно существенный, и уик-энд начался неплохо, но нам не удалось это развить, хотя мы всё равно отработали лучше, чем в Зандфорте. Чтобы сделать следующий шаг вперёд, надо продолжать упорно трудиться, чем мы и займёмся в процессе подготовки к гонкам в Баку и Сингапуре».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «Сегодня нам не хватило темпа, чтобы бороться за более высокие позиции, хотя гонка прошла гладко, без каких-либо осложнений или серьёзных неприятностей. И всё-таки по сравнению с Зандфортом мы явно прибавили.

В этот уик-энд мы увидели улучшение темпа на одном быстром круге, хотя понятно, что нам по-прежнему нужно продолжать работать с машиной; не надеяться на удачу, а проявлять упорство, чтобы найти эти несколько очень важных десятых, которых нам не хватает, чтобы сократить отставание от призовой десятки».

Источник