Мика Хаккинен: Ставки очень высоки

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, поделился прогнозами на предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе, где за победу развернётся борьба между Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и Шарлем Леклером, причём шансы всех троих примерно равны.

Макс Ферстаппен после великолепного выступления в Бразилии, где он одержал свою первую с июня победу, в этот уик-энд прибыл в Лас-Вегас с колоссальным запасом уверенности. Он выиграл эту гонку год назад и сейчас близок к своему четвёртому титулу: если машина Red Bull Racing будет работать нормально, то Макс постарается одержать ещё одну победу.

У Ферстаппена на 62 очка больше, чем у Ландо Норриса, и если по итогам этапа в Лас-Вегасе преимущество Макса составит хотя бы 60 очков, этого будет достаточно, чтобы остаться чемпионом мира.

Впрочем, с прогнозами надо быть осторожнее, потому что этот сезон отличается остротой соперничества и богат на сюрпризы. К тому же городское кольцо в Лас-Вегасе – необычная и очень быстрая трасса, на которой между 12-м и 14-м поворотами есть и длинная 1,9-километровая прямая, и медленные повороты, такие, как 7-й и 9-й. Знаменитая Sphere Лас-Вегаса находится как раз рядом с ними.

Ночи там холодные, поскольку город находится посреди пустыни, а в Лас-Вегасе стараются сохранить ночной формат гонки, и стартует она в субботу в 10 вечера, поэтому прогревать шины и контролировать их до нужных температур, как всегда, будет непросто и крайне важно.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри постараются затруднить Максу задачу, можно ожидать, что их MCL38 будут очень быстрыми и в квалификации, и в гонке. Ландо очень нужна победа, и в любом случае он постарается опередить Макса, но при этом для него важно, чтобы американский уик-энд прошёл как можно более гладко, без осложнений.

Оскар может поддержать напарника, и именно в этом у McLaren преимущество перед Red Bull, поскольку у Серхио Переса, второго гонщика команды, продолжаются сложности. При идеальном для Норриса сценарии он будет стремиться к победе, а Пиастри обеспечит ему прикрытие, стараясь сдержать Ферстаппена, хотя это будет непросто.

Макс ведь не случайно лидирует в чемпионате – он грозный соперник, великолепный гонщик и знает, как выжать из машины максимум.

Но есть ещё одна команда, которая скорее всего испортит веселье Red Bull и McLaren – это Ferrari. В конце октября Шарль Леклер и Карлос Сайнс выиграли гонки в Остине и Мехико, а год назад в Лас-Вегасе заняли весь первый стартовый ряд. Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, настраивает своих гонщиков на агрессивные действия, так что они будут рисковать, ведь в Ferrari не оставили надежду выиграть Кубок конструкторов. И битва за него продолжается.

Команды уже знают, чего ожидать

В рейтинге самых длинных трасс Лас-Вегас находится на второй строчке после Спа, и гонщики вполне позитивно оценили прошлогодний опыт выступления на этом городском кольце. Секция, которая проходит по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип – очень быстрая, максимальные скорости достигают там 350 км/ч, и это действительно впечатляет, учитывая, что это центральные районы города.

На трассе три зоны интенсивного торможения, обгоны на ней вполне возможны, и я думаю, что в этот уик-энд мы увидим отличную гонку. У команд с прошлого года осталась информация о работе на этой трассе, поэтому сейчас они намного лучше подготовлены, знают, чего ожидать и как надо действовать, чтобы добиться максимально возможных результатов.

Прогноз от Мики

Поскольку ставки очень высоки, причём в обоих зачётах чемпионата, я ожидаю, что в Лас-Вегасе развернётся очень острое соперничество между Red Bull, McLaren и Ferrari.

Если каждая из этих команд будет действовать правильно, борьба за победу между Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и Шарлем Леклером пойдёт на равных. Все они полностью сосредоточатся на достижении своих целей и не станут отвлекаться на соблазны «Города грехов».

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