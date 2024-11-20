Davis Cup Finals. Германия победила чемпионов 2022 года в четвертьфинальном матче

Сборная Германии продолжает участие в командном турнире



Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)

ГЕРМАНИЯ 2-0 КАНАДА

Даниэль Альтмайер – Габриэль Диалло 7:6(5), 6:4

Ян-Леннард Штруфф – Денис Шаповалов 4:6, 7:5, 7:6(5)

Кевин Кравиц/Тим Пюц – Вашек Поспишил/Денис Шаповалов отменён

Ян-Леннард Штруфф провёл десятую встречу с Денисом Шаповаловым и одержал седьмую победу. Их предыдущее противостояние состоялось два года назад также в четвертьфинале командного турнире, где сильнее был немецкий теннисист. Однако тогда канадцы праздновали победу в матче и в итоге впервые стали чемпионами соревнований.

Сборная Германии впервые с 2021 года сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса. Соперниками немецких теннисистов в пятницу будет команда Нидерландов, которая вчера победила Испанию.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua