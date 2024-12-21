Next Gen ATP Finals. Тьен и Фонсека встретятся в решающем матче

На Молодёжном Итоговом турнире в Саудовской Аравии состоялись полуфиналы



Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000

Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)

Сетка турнира: групповой этап и плей-офф

Полуфинал

Лёрнер Тьен (США, 5) – Алекс Микельсен (США, 2) 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1

Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Люка ван Аш (Франция, 6) 4:2, 4:2, 4:1

Лёрнер Тьен и Жуан Фонсека играли друг против друга два дня назад в рамках второго группового раунда. Тогда сильнее оказался бразильский теннисист, который выиграл в четырёх сетах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua