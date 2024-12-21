Next Gen ATP Finals. Тьен и Фонсека встретятся в решающем матче

На Молодёжном Итоговом турнире в Саудовской Аравии состоялись полуфиналы
Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000
Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)
Сетка турнира: групповой этап и плей-офф
Полуфинал
Лёрнер Тьен (США, 5) – Алекс Микельсен (США, 2) 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1
Жуан Фонсека (Бразилия, 8) – Люка ван Аш (Франция, 6) 4:2, 4:2, 4:1
Лёрнер Тьен и Жуан Фонсека играли друг против друга два дня назад в рамках второго группового раунда. Тогда сильнее оказался бразильский теннисист, который выиграл в четырёх сетах.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram
Фото: Getty Images.
btu.org.ua