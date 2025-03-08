Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская против Онс Жабер во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч против 32-й сеяной туниски Онс Жабер пройдет третьим запуском на Stadium 4 (ориентировочное начало в 23:30 7 марта по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 245/177

Призовые за карьеру: $5,070,695



Дата рождения: 28/08/1994 (30 лет)

Место рождения: Ксар-Хелляль, Тунис

Рост: 167 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2023 – Ningbo, Charleston; 2022 – Madrid, Berlin; 2021 – Birmingham)

Высший рейтинг WTA: 2 (27/07/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 456/252

Призовые за карьеру: $13,799,554

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:4

Онс Жабер

R1: BYE

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/5 | Ястремская шестой раз играет на турнире в Индиан-Уэллс. Ее лучший результат – второй круг (2021, 2023, 2024).

Онс Жабер – 8/7 | Жабер седьмой раз принимает участие в основной сетке в Индиан-Уэллс. В 2021 году туниска смогла дойти до полуфинала.

Выступления на харде (на 07/03/2025):

Даяна Ястремская – 144/111 (11/6 в этом году)

Онс Жабер – 232/163 (11/6 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Онс Жабер и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,52. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 2,54 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Даяна Ястремская – 10/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 2/2 | Доха – 1/4, Дубай – R1

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Онс Жабер – 11/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 3/2 | Доха – R1, Дубай – QRF

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – 1/4, Аделаида – R2, Абу-Даби – 1/4

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, П, В, В, П

Онс Жабер – П, П, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 0/0 | Ястремская впервые сыграет против теннисистки представляющей Тунис.

Онс Жабер – 12/10 | Жабер проведет второй матч против теннисистки из Украины в этом году. На Australian Open она победила Ангелину Калинину.

• Даяна Ястремская проведет 227-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 110 побед (49%);

• Онс Жабер проведет 364-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 218 побед (60%).

• Даяна Ястремская проведет 61-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 26 побед (43%);

• Онс Жабер проведет 96-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 54 победы (57%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.

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