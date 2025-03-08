Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская против Онс Жабер во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Матч против 32-й сеяной туниски Онс Жабер пройдет третьим запуском на Stadium 4 (ориентировочное начало в 23:30 7 марта по киевскому времени
Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 245/177
Призовые за карьеру: $5,070,695
Дата рождения: 28/08/1994 (30 лет)
Место рождения: Ксар-Хелляль, Тунис
Рост: 167 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 5 (2023 – Ningbo, Charleston; 2022 – Madrid, Berlin; 2021 – Birmingham)
Высший рейтинг WTA: 2 (27/07/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 07.03.2025): 456/252
Призовые за карьеру: $13,799,554
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Даяна Ястремская
R1: Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:4
Онс Жабер
R1: BYE
История на турнире
Даяна Ястремская – 2/5 | Ястремская шестой раз играет на турнире в Индиан-Уэллс. Ее лучший результат – второй круг (2021, 2023, 2024).
Онс Жабер – 8/7 | Жабер седьмой раз принимает участие в основной сетке в Индиан-Уэллс. В 2021 году туниска смогла дойти до полуфинала.
Выступления на харде (на 07/03/2025):
Даяна Ястремская – 144/111 (11/6 в этом году)
Онс Жабер – 232/163 (11/6 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фавориткой матча Онс Жабер и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,52. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 2,54 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)
Даяна Ястремская – 10/6
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 2/2 | Доха – 1/4, Дубай – R1
WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал
WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4
Онс Жабер – 11/6
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 3/2 | Доха – R1, Дубай – QRF
WTA 500 – 6/3 | Брисбен – 1/4, Аделаида – R2, Абу-Даби – 1/4
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская – В, П, В, В, П
Онс Жабер – П, П, В, В, В
Национальный фактор:
Даяна Ястремская – 0/0 | Ястремская впервые сыграет против теннисистки представляющей Тунис.
Онс Жабер – 12/10 | Жабер проведет второй матч против теннисистки из Украины в этом году. На Australian Open она победила Ангелину Калинину.
• Даяна Ястремская проведет 227-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 110 побед (49%);
• Онс Жабер проведет 364-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 218 побед (60%).
• Даяна Ястремская проведет 61-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 26 побед (43%);
• Онс Жабер проведет 96-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 54 победы (57%).
Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.
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