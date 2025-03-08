Малиновский вернулся на поле после травмы. Известны оценки украинца за матч против Кальяри

7 марта в рамках 28-го тура чемпионата Италии "Кальяри" сыграл против "Дженоа" (1:1).

Руслан Малиновский вышел на замену на 75-й минуте.

После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.7 и 6.2 соответственно.

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Наш соотечественник отдал 50% точных передач, преуспел в одной обводке, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 6 касаний к мячу.

Для Руслана это первый матч за команду с сентября 2024 года, тогда в поединке против "Венеции" украинец получил перелом и вывих сустава правой лодыжки.

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