Ферстаппен: Не думаю, что в Мельбурне мы победим

Макс Ферстаппен считает, что новая Red Bull RB21 не позволит ему бороться за победу на Гран При Австралии, открывающем сезон…

Макс Ферстаппен: «Нам есть, над чем поработать. Если оценивать время на круге, то главные фавориты – McLaren, а у нас на тестах не всё прошло гладко. С другой стороны, у нас есть некоторые идеи, как улучшить машину.

Я провёл много времени на симуляторе, вчера тоже работал с командой. Не думаю, что в Мельбурне мы победим, но надеюсь, что за несколько гонок команда сможет добиться прогресса.

Скорости никогда не бывает достаточно, но от новой машины мы ждали большего. После тестов у нас было время всё проанализировать и прийти к определенным выводам. Как я уже сказал, нам есть, что улучшить».

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